Использование средств от крабовых аукционов обсудили у Виктории Абрамченко

Средства от крабовых аукционов предполагается направить на поддержку рыбацких поселков через госпрограмму развития сельских территорий, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов. При этом предстоит поработать над критериями прибрежных населенных пунктов, отметил глава региона.

Совещание, посвященное исполнению поручения президента по использованию части средств от крабовых аукционов, провела зампред правительства Виктория Абрамченко. Во встрече участвовали представители федеральных ведомств и прибрежных регионов страны.

Губернатор Владимир Солодов выступил на совещании у вице-премьера с докладом, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Глава региона подчеркнул, что тема развития прибрежных рыбацких поселков для Камчатки крайне актуальна. 30 населенных пунктов, в которых проживает 29 тыс. человек, относятся к этой категории. Инфраструктура муниципальных образований не соответствует ожиданиям жителей — это создает очевидную социальную напряженность.

В пресс-службе напомнили, что по итогам продажи долей квот вылова крабов на торгах в 2023 г. в федеральный бюджет поступило 200 млрд рублей. Правительство Камчатского края подготовило перечень приоритетных объектов, общая сумма этих проектов составляет 13 млрд рублей. Половина объектов, по данным региональных властей, имеет проектно-сметную документацию.

«На совещании под руководством Виктории Валерьевны Абрамченко был обстоятельно рассмотрен этот вопрос. Решили, что базовым инструментом доведения этих средств и определения, какие именно объекты должны строиться, будет показавшая свою успешность программа комплексного развития сельских территорий. Наше предложение — выделить в ней особую категорию «прибрежные населенные пункты», чтобы они попадали под критерии и чтобы средства целевым образом доводились именно до этой категории населенных пунктов. В течение ближайшего времени нам предстоит сформулировать предложения по изменению критериев и обеспечить в полном объеме реализацию поручения главы государства», — отметил Владимир Солодов.

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