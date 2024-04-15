Нижнее Поволжье следит за рыболовами

В Астраханской области за первую неделю апреля у рыбаков-любителей изъяли почти тонну рыбы и раков, добытых с нарушениями. Скоро рыбалку в регионе осложнит паводок.

На совещании в правительстве области подвели промежуточные итоги межведомственного взаимодействия по надзору за рыбаками-любителями. Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул: в регион уже начали массово прибывать рыболовы со всей страны. В связи с этим нужен строгий контроль добычи и транспортировки биоресурсов.

Заместитель председателя областного правительства Казбек Хадиков рассказал, что с 1 по 8 апреля более 400 сотрудников правоохранительных и контролирующих органов провели 42 совместных рейда. В результате выявлено 196 нарушений.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, за первую неделю апреля у рыбаков-любителей изъяли почти тонну водных биоресурсов, выпустили более 8 тыс. экземпляров живой рыбы, выписали штрафы на сумму 167,6 тыс. рублей.

Игорь Бабушкин обратил внимание, что в предстоящие майские праздники в области уже будет идти паводок. Напомним, ранее губернатор договорился с Росводресурсами о переносе начала половодья на 14 апреля.

«Максимальные сбросы в размере 26 тыс. куб. м/с продержат с 22 до 27 апреля. Далее пойдет плавное снижение в течение максимально возможного периода от 60 до 100 дней, — отметил глава региона. — Опытные рыбаки знают, пока идет паводок, рыбу ловить не получится. Нужно это учитывать, собираясь на рыбалку в Астраханскую область».

Он напомнил руководителям муниципалитетов о необходимости держать на личном контроле информационную работу, а также выполнение других мероприятий по организации туристического сезона.

«И туристам, и местным жителям необходимо разъяснять существующие правила и запреты. В том числе информировать, что вылов воблы в регионе разрешен только с 20 по 30 апреля», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

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