Прикладная и академическая наука объединили силы в исследованиях по минтаю и факторам среды

Сотрудники Камчатского филиала ВНИРО и Санкт-Петербургского филиала Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН провели натурный эксперимент в Авачинском заливе.

Работы проводились с 12 по 14 апреля. По словам руководителя научной группы, доктора географических наук Алексея Зимина, основной ожидаемый результат — получение сведений об особенностях распределения икры минтая и гидрологической структуры вод внутри приливного цикла.

«Учащенные измерения с дискретностью два часа дадут возможность проанализировать положение различных стадий развития икры и его связь с вертикальной изменчивостью гидрологических характеристик, а также с приливными течениями, оцененными по результатам численного моделирования», — рассказали Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО.

Абиотические факторы среды приливного происхождения, как правило, выпадают из поля зрения исследователей, так как традиционные подходы, используемые в промысловой океанологии и ихтиологии, ориентированы на оценки численности популяции вида и изменчивости среды в сезонном и межгодовом аспектах, прокомментировали важность работ в филиале ВНИРО.

Предполагается, что совместная работа над проектом и обмен опытом специалистов из академического — ИО РАН — и прикладного — ВНИРО — институтов даст лучшее понимание проблемы и позволит найти новые подходы для ее решения.

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