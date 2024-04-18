Рыбоводов Башкирии субсидируют из регионального бюджета

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов и вице-премьер Башкирии — глава минсельхоза республики Ильшат Фазрахманов обсудили меры господдержки аквакультуры в регионе и планы сотрудничества.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки замглавы Росрыболовства в Уфу, сообщили Fishnews в пресс-службе Волго-Камского теруправления ведомства.

Правительство республики компенсирует 40% затрат на покупку рыбопосадочного материала и кормов. Василий Соколов отметил, что такие программы на региональном уровне создают дополнительную инвестиционную привлекательность для бизнеса.

По данным теруправления, за прошлый год в Башкортостане выращено более 1,13 тыс. тонн рыбы: 654 тонны карпа, 400 тонн форели и 80 тонн осетровых.

Участники встречи договорились провести осенью в Башкирии заседание Волжско-Камского научно-промыслового совета. Это мероприятие в регионе будет организовано впервые.

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