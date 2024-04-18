Рыболовы-любители в Заполярье вновь выйдут на краба

Мурманская область уже в четвертый раз откроет сезон любительского лова краба. В этом году он стартует с 1 мая на восьми участках в прибрежной зоне Баренцева моря.

Для организации рыбалки в регионе выделено 160 тонн камчатского краба — почти вдвое больше, чем в предыдущем году, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, согласно изменениям, внесенным в 2023 г. в правила рыболовства для Северного бассейна, любительская добыча краба в прибрежье Баренцева моря разрешена в период с 1 мая по 31 декабря. При этом суточная норма вылова по путевке не может превышать семи экземпляров на человека.

Впервые любительский лов камчатского краба стартовал в Заполярье в 2021 г. Этот вид досуга открывает дополнительные перспективы для развития туристического потенциала регионов, создания новых рабочих мест и расширения предпринимательской деятельности, обратили внимание в федеральном агентстве.

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