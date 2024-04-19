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Серьезные изменения предусматриваются в том числе по рыболовным участкам

Новинки сентября: какие изменения ждут рыбопромышленников по новому закону

С сентября вступает в силу большой блок изменений закона о рыболовстве. Предусматриваются новшества по рыболовным участкам и перевод аукционов рыбной отрасли на электронный формат. Fishnews рассказывает, какие подзаконные акты уже вышли по новым поправкам.

Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» от 24 июля 2023 г. № 384 вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Документ предполагает нововведения по двум основным направлениям.

Во-первых, серьезные изменения предусматриваются по рыболовным участкам. Закреплять их будут через аукционы, а не через конкурсы, как сейчас. Исключение законодатели сделали для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

При этом установлена возможность перезакрепления участков без торгов — конкурсов и аукционов.

Пользователи участков для вылова анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи) должны заключить с регионом соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новое требование законодательства отражено в новом порядке деятельности региональных комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. Комиссии будут согласовывать условия соглашений об участии в социально-экономическом развитии регионов. Новое положение утверждено приказом Минсельхоза от 21 декабря 2023 г. № 932.

Во-вторых, предусматривается переход от «молоточных» аукционов к электронным. Как объясняли разработчики изменений, это должно сделать процедуру более прозрачной и сэкономить деньги участников на проезд к местам проведения торгов.

При этом данные о недобросовестных участниках аукционов в рыбном хозяйстве будут включаться в специальный реестр. Вести его будет Росрыболовство. Правила ведения реестра предусмотрены постановлением от 9 апреля 2024 г. № 439. В список попадут данные о тех, кто, например, победил на торгах по продаже долей квот вылова, но уклонился от заключения договора. Как отметили в Федеральном агентстве по рыболовству, реестр должен помочь в борьбе со случаями, когда на участие в торгах заявляются, только чтобы повлиять на стоимость лотов.

За Росрыболовством, по новому закону, также закрепили полномочия по организации электронных аукционов или привлечению к организации торгов специализированной структуры.

Подзаконная база, как и закон, вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Должен выйти еще ряд важных документов. Например, по возможным обязательствам добытчиков анадромных рыб по участию в социально-экономическом развитии региона.

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