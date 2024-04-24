По квотам глубоководных крабов вышли изменения

Росрыболовство и компания «Корвет» заключили соглашение о расторжении договора на доли квот добычи крабов в инвестиционных целях — стригуна красного в Японском море и ангулятуса в Охотском море.

Федеральное агентство по рыболовству внесло изменения в распределение квот добычи крабов в инвестиционных целях по пользователям Дальневосточного бассейна на 2024 г. Исключены объемы краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах для компании «Корвет».

Решение предусмотрено приказом Росрыболовства от 22 апреля 2024 г. № 200 и, как следует из текста документа, принято на основании соглашения между компанией и Росрыболовством о расторжении договора на доли квот вылова в инвестиционных целях глубоководных крабов, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что доли квот вылова в инвестиционных целях крабов-стригунов ангулятуса и красного были проданы «Корвету» по итогам аукциона в 2021 г. Всего в рамках первого этапа программы были заключены договоры по шести наборам долей квот глубоководных крабов — с компаниями «Тефида» (договоры впоследствии были признаны недействительными), «Амуррыбпром» и «Корвет».

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