Как завоевывал популярность филе-о-фиш

В рамках спецпроекта о мировом опыте продвижения рыбных продуктов публикуем материал Expo Solutions Group о том, как сердца потребителей в разных странах покорял рыбный бургер.

Филе-о-фиш: вот что я люблю?

Изначально в McDonald's не подавали рыбных блюд, но все изменилось в 1960-х гг. Аналитики обратили внимание на спад посещаемости по пятницам и нашли причину и решение. Сильнее всего продажи проседали во время поста, когда верующие отказывались от мяса в конце недели.

Четверть продаж «филе-о-фиш» в США приходится на Великий пост

McDonald's не хотел делиться своими клиентами с ресторанами, которые по пятницам предлагали обширное рыбное меню. «Филе-о-фиш» стал не единственной альтернативой мясным бургерам. Среди предложенных вариантов был даже фруктовый бургер с ананасом, но он проиграл рыбному сэндвичу.

И хотя уже более 60 лет «филе-о-фиш» занимает топовые позиции продаж во время поста в католических странах, круг потенциальных потребителей оказался гораздо шире изначальной целевой аудитории.

Вот, что любят во всем мире

Несмотря на то, что этот сэндвич был придуман специально для клиентов-католиков, именно он стал любимым у покупателей в азиатских странах с высоким уровнем потребления морепродуктов. Вначале использовали палтуса, однако эта рыба оказалась слишком дорогой для рынка фастфуда. В настоящее время основной ингредиент сэндвича на американском рынке составляет минтай с Аляски. В Азии тоже используют минтай, но его порция, как и состав блюда, отличается. Для увеличения продаж на этих рынках McDonald's изменил рецептуру сэндвичей.

Так, McDonald’s в Малайзии выпустил острую версию рыбного бургера, а также «филе-о-фиш» с двойной порцией филе. В Китае также увеличили порцию рыбы и даже выпустили специальный детский рыбный бургер. А в Индии во время пандемии McDonald's решил напомнить о соблюдении дистанции и выпустил двойной фишбургер The Big Hug, в котором две котлеты плотно прижимались друг к другу, напоминая человеческие объятья.

«Филе-о-фиш» сегодня – это пример адаптации продукта под предпочтения потребителей в разных странах, достигнутый в результате многолетних поисков и экспериментов. Рынки сами помогли сети раскрыть всю полноту вкусовых качеств минтая и сделать оригинальный рецепт для клиентов во всем мире привычнее.

А как у нас?

Сэндвичи с филе минтая в панировке уже прочно вошли в рацион потребителей в России. Они стали важной составляющей меню ресторанов и предприятий быстрого питания, предлагая альтернативу мясным бургерам. Кстати, на выставке в Циндао в прошлом году именно фишбургер стал одним из самых популярных блюд российского ресторана. Особое внимание минтаю уделяется и на главном отраслевом событии России.

В прошлой публикации аналитики Expo Solutions Group рассказали о путешествии норвежского лосося в Японию.

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