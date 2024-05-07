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На выпуске пресервов положительно отразился рост вылова сельди

Аналитики Рыбного союза прокомментировали динамику выпуска рыбопродукции

Важную роль в изменении показателей производства двух категорий рыбопродукции сыграла динамика вылова тихоокеанской сельди и выпуск филе этой рыбы - на это указывают данные аналитического центра Рыбного союза.

Объем производства рыбопродукции в России за первый квартал 2024 г., по данным Росстата, вырос на 4,2% по сравнению с уровнем прошлого года и составил 1,2 млн тонн. Цифры привели Росрыболовство и Рыбный союз, сообщает корреспондент Fishnews.

Выпуск мороженой рыбы составил 755 тыс. тонн, что на 1,9% ниже показателя за первый квартал 2023 г. Сокращение связано с ростом производства продукции более высокой степени переработки, отметил аналитический центр Рыбного союза.

Филе рыбного мороженого произведено 88 тыс. тонн - это на 11% больше, чем годом ранее. Ключевую роль в увеличении показателя сыграл резкий скачок в выпуске филе сельди тихоокеанской — до 23,2 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше, чем в первом квартале 2023 г., обратили внимание в отраслевом объединении.

Производство фарша и мяса рыбы (мороженых) составило 43 тыс. тонн (+17,3% к показателю за январь-март 2023 г.). При этом на 27% увеличился выпуск фарша минтая и сурими на судах, до 36,3 тыс. тонн.

Рыбы приготовленной, консервированной и икры выпущено 189 тыс. тонн (+11,4%). Увеличение производства готовой продукции связано с ее растущей популярностью у россиян, на которую указывает в том числе мониторинг продаж в нескольких торговых сетях, проводимый аналитическим центром Рыбного союза.

Выпуск ракообразных мороженых и приготовленных достиг 27 тыс. тонн (+7,5%). «Спрос россиян на мороженые и готовые морепродукты, особенно креветки, также растет. Крабы же в основном отправляются на экспорт в Китай и Республику Корею в живом виде», - отметили аналитики.

Производство рыбных консервов составило почти 145 млн усл. банок (+7,5%). Рост выпуска является восстановительным. Отрасль постепенно адаптируется к изменившимся предпочтениям потребителей в части ассортимента и качества продукции, заявили в Рыбном союзе.

Пресервов рыбных выпущено 78 млн усл. банок (+24,4%). Рост отражает среди прочего позитивную динамику вылова тихоокеанской сельди, отмечают аналитики. В первом квартале этого года он достиг почти 160 тыс. тонн (+25% к уровню первого квартала 2023 г.).

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