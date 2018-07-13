13 июля 2018 года

У Дмитрия Патрушева – новые заместители

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителями министра сельского хозяйства Оксану Лут и Максима Увайдова. До этого в команду нового главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева пришли еще два заместителя.

Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 г. № 1439 заместителем министра сельского хозяйства назначена Оксана Лут, с 2015 г. она работала на посту зампреда правления Россельхозбанка. Также в министерство возвращается Максим Увайдов – на новую должность он назначен распоряжением от 12 июля 2018 г. № 1440. Ранее занимал пост заместителя председателя правительства Воронежской области, в том числе в период, когда регионом руководил нынешний вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

Дмитрий Патрушев возглавил Министерство сельского хозяйства РФ в мае, до этого он несколько лет был председателем правления Россельхозбанка, сообщает корреспондент Fishnews.

По действующему положению, у министра сельского хозяйства РФ может быть 8 заместителей. Сейчас это первый замминистра Джамбулат Хатуов, статс-секретарь – заместитель министра Иван Лебедев, замминистра – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также заместители министра Сергей Левин, Оксана Лут, Дмитрий Сергеев, Максим Увайдов, Елена Фастова.

После того как Минсельхоз возглавил Дмитрий Патрушев, в руководство министерства, помимо Оксаны Лут и Максима Увайдова, вошли Дмитрий Сергеев – ранее первый зампред правления Россельхозбанка, и Елена Фастова (на сайте ведомства указано, что она была независимым консультантом по управлению агропроектами, до этого работала на различных должностях финансового блока в Минсельхозе).

Fishnews