Андрей Здетоветский: Хорошо, когда экспорт — это возможности, а не зависимость

Развитие внутреннего потребления рыбной продукции позволяет избежать зависимости от экспортного рынка, а это более сильные позиции, считает министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

За зимне-весенний сезон на севере Охотского моря рыбаки освоили около 827 тыс. тонн минтая, на 24 тыс. тонн нарастив показатель прошлого года. Весомый вклад в общий вылов на путине традиционно вносят пользователи Камчатки.

«Путина прошла в нормальном режиме. Ценовая ситуация на рынке, конечно, снижает экономическую эффективность промысла, однако предприятия работали, показатели по вылову хорошие. Освоение чуть выше среднего. Доля предприятий Камчатского края в уловах сезона «А» охотоморской минтаевой путины этого года составила почти 40% — более 325 тыс. тонн. Общая квота пользователей нашего региона по всем промысловым районам превышает 760 тыс. тонн», — рассказал в интервью газете «Fishnews Дайджест» министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Камчатский край поддержал программу по повышению потребления на внутреннем рынке, которую запустила Ассоциация добытчиков минтая. Предприятия региона представили продукцию для акций по популяризации, на Камчатке снимался мини-сериал о минтаевом промысле.

«Мы считаем, что надо избегать зависимости от экспортного рынка. Когда работа на внешнем рынке дает нам возможности — хорошо, но когда это превращается в зависимость — это делает наши позиции слабее. Поэтому необходимо развивать внутреннее потребление. И минтай в этом плане имеет большой потенциал, это один из самых недооцененных отечественным потребителем видов рыб», — прокомментировал Андрей Здетоветский.

Важно, что в программе участвуют компании разных регионов, считает министр. «На мой взгляд, именно так надо действовать, всем вместе. Надеемся, что минтай на российском рынке оценят по достоинству и его потребление серьезно вырастет. Это здоровая и полезная пища», — подчеркнул глава краевого ведомства.

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