Интервью

15 мая 2024 года
Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошо, когда экспорт — это возможности, а не зависимость

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ, Министр рыбного хозяйства Камчатского края

За зимне-весенний сезон на севере Охотского моря рыбаки освоили около 827 тыс. тонн минтая, на 24 тыс. тонн нарастив показатель прошлого года. Весомый вклад в общий вылов на путине традиционно вносят пользователи Камчатки. В интервью Fishnews итоги промысла подвел министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Глава регионального ведомства рассказал и о предстоящем лососевом промысле, а также поделился мнением о роли экспорта и работы на внутреннем рынке.

— Андрей Георгиевич, как предприятия Камчатского края отработали сезон «А» минтаевой путины? В регионе находятся очень крупные держатели квот на вылов этой рыбы.

— Путина прошла в нормальном режиме. Ценовая ситуация на рынке, конечно, снижает экономическую эффективность промысла, однако предприятия работали, показатели по вылову хорошие. Освоение чуть выше среднего. Доля предприятий Камчатского края в уловах сезона «А» охотоморской минтаевой путины этого года составила почти 40% — более 325 тыс. тонн. Общая квота пользователей нашего региона по всем промысловым районам превышает 760 тыс. тонн.

— В силу тенденций на рынке в основном выпускается минтай-«безголовка»?

— Добыча минтая составляет около 2 млн тонн в год, 350-400 тыс. тонн — возможности внутреннего потребления. Разница идет на экспорт. Ситуация на внешнем рынке в разные периоды была разной. Во время пандемии, когда был закрыт Китай, все возможные мощности были задействованы под производство филе. Сегодня обстановка на рынке иная. Европа вводит ограничения на поставки нашей продукции, североамериканский рынок закрыт. Поэтому сейчас, ориентируясь на рыночную конъюнктуру, предприятия стали активнее выпускать продукцию б/г для отправки в Китай.

— При этом Камчатский край поддержал программу по повышению потребления на внутреннем рынке , которую запустила Ассоциация добытчиков минтая. Предприятия региона представили продукцию для акций по популяризации, на Камчатке снимался мини-сериал о минтаевом промысле .

— Мы считаем, что надо избегать зависимости от экспортного рынка. Когда работа на внешнем рынке дает нам возможности — хорошо, но когда это превращается в зависимость — это делает наши позиции слабее. Поэтому необходимо развивать внутреннее потребление. И минтай в этом плане имеет большой потенциал, это один из самых недооцененных отечественным потребителем видов рыб.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов активно занимается вопросами повышения потребления минтая. Важно, что в программе участвуют компании разных регионов. На мой взгляд, именно так надо действовать, всем вместе. Надеемся, что минтай на российском рынке оценят по достоинству и его потребление серьезно вырастет. Это здоровая и полезная пища.

— Уже определены перспективы лососевой путины на 2024 год . Какие планы у Камчатского края? Обычно выработка мер регулирования добычи в регионе проходит достаточно гладко.

— Меры определены примерно такие, какие и в прошлом году. За исключением нюансов, связанных с ожиданиями по подходам лососей. Прогноз по вылову на этот год для края — менее 200 тыс. тонн: пока объем, рекомендованный для освоения, составляет около 170 тыс. тонн. Такой скромный улов ожидается второй раз за десять лет — мы привыкли к более значительным цифрам. Чуть больше будет проходных дней, но это как раз и связано с ожидаемыми низкими подходами горбуши на западном побережье. Обычная практика для «нерыбного» года.

Спорные вопросы были сняты. Хотелось бы здесь сказать спасибо коллегам из Росрыболовства. Вообще первую редакцию стратегии организации промысла лососей мы с Северо-Восточным теруправлением, с КамчатНИРО начинаем обсуждать в конце предыдущего года — начале нового. Всегда к рассмотрению привлекается общественность, ассоциация добытчиков лососей. Готовим предложения, аргументацию. И все спорные вопросы, которые возникают, решаются. Проект стратегии также рассматривается на совещании с участием руководства ВНИРО, приезжающего в регион.

Хотел бы сказать, что выстроена конструктивная работа, когда у сторон всегда есть желание сформировать общую позицию. И всегда удается найти разумный баланс, что подтверждается хорошим состоянием запасов и достижением показателей по заполнению нерестилищ. Промысел также довольно-таки эффективный.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Май 2024 г.

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