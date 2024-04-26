Ответы на вопросы по маркировке икры хотят поискать на межведомственном совещании

Проблемные вопросы цифровой маркировки лососевой икры подняли участники заседания Дальневосточного научно-промыслового совета. В ближайшее время отраслевой регулятор собирается организовать совещание по этой теме с приглашением представителей Минпромторга.

На заседании ДВНПС во Владивостоке рассматривалась подготовка к предстоящей "красной" путине. Пока наука ориентирует на вылов около 320 тыс. тонн (в рамках разных видов рыболовства).

Уже в предстоящий лососевый сезон предприятиям предстоит выполнять требования об обязательной цифровой маркировке икры. Соответствующие правила правительство утвердило постановлением от 29 ноября 2023 г. № 2028.

При этом, несмотря на то, что до работы в новых условиях осталось совсем немного времени, у бизнеса остается целый ряд вопросов, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, в первоначальном варианте постановления, регламентирующего цифровую маркировку лососевой икры, не было мороженой икры, однако в итоговом документе она появилась, заявила директор компании «Бюро» Сабина Стрельченко.

Она выступила с предложением исключить из постановления код ТН ВЭД, относящийся к мороженой икре.

Непонятно, как технически организовывать маркировку на приемо-перерабатывающем флоте, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Для оперативного получения информации от оператора цифровой маркировки ЦРПТ и Минпромторга руководитель АРСО предложил создать нечто вроде штаба (ранее эту идею он озвучивал и на встрече Координационного совета рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока).

Участники заседания научно-промыслового совета обратили внимание и на следующую проблему: нет процедуры обновления средства идентификации, если оно повредилось, стало нечитаемым. Поскольку маркироваться должны и куботейнеры, это может грозить предприятиям потерей дорогостоящих партий продукции, обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о готовности собраться на совещание с участием Минпромторга и других участвующих в маркировке структур, чтобы выработать общие подходы. Сделать это необходимо в ближайшие дни, отметил руководитель федерального агентства.

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