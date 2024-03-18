Приморье просит «не выключать» участки в период путины

Срок действия договоров на целый ряд рыболовных участков в Приморском крае заканчивается как раз во время лососевого промысла. Нужно найти механизм, позволяющий рыбакам продолжить работу, — на это обращают внимание и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморье, и краевые власти.

Лосось в Приморском крае ловят в отдаленных северных районах, поэтому у этого промысла — пусть даже и при небольших на фоне других регионов Дальнего Востока объемах добычи — особая социально-экономическая роль, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В середине июля срок действия договоров на целый ряд рыболовных участков заканчивается, а это значит, что рыбаки вынуждены будут прервать работу.

«Существующая нормативная правовая база не позволяет оперативно, до конца путины, продлить договоры пользования РЛУ. Мы обратились по этому вопросу к госорганам. Если этот вопрос вовремя не решить, предприятия потеряют в объемах добычи, это отразится на их финансово-экономическом состоянии, на ситуации в районах, на показателях рыбной отрасли Приморского края в целом», — заявил Fishnews руководитель АРПП.

Власти края также уже поднимали вопрос о необходимости обеспечить работу предприятий. По данным регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, до 12 июля срок действия договоров истекает для половины участков, предназначенных для промысла лососевых рыб в крае. При этом в путину 2023 г. на эти РЛУ пришлось около 30% от общего вылова Приморья.

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