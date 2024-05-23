Новый нацпроект: на что обращают внимание в ассоциациях

Среди задач, которые Минсельхоз предлагает решать в рамках нового нацпроекта, независимость в сфере селекции и генетики, импортозамещение по рыбным кормам, кадровое обеспечение рыбного хозяйства. Идею ведомства на конференции Fishnews прокомментировали руководители отраслевых ассоциаций.

Минсельхоз разрабатывает новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В рамках него ведомство предлагает решение задач не только в сельском хозяйстве, но и в рыбной промышленности.

Так, озвучены планы по потребностям аквакультуры. Предполагается наращивать обеспечение посадочным материалом лососевых видов рыб, независимость в снабжении лососевых хозяйств специализированными кормами.

Вопросы обеспечения посадочным материалом актуальны и для хозяйств, выращивающих морские гидробионты, отметил на конференции Fishnews Online председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

«Здесь мы упираемся в дефицит производственных мощностей. А это, в свою очередь, связано с отсутствием свободных земельных участков, имеющих необходимую инфраструктуру рядом с морем», — обратил внимание руководитель ДВ СПМ.

Перспективным, по его мнению, могло бы быть и замещение импортных кормов для марикультуры. «Если появятся игроки, которые смогут запустить производство кормов, востребованных нашими предприятиями, — это будет очень хорошо», — считает председатель союза.

При этом залог роста спроса на поставки посадочного материала и кормов — развитие самой отрасли марикультуры на Дальнем Востоке, а для этого требуется решить целый комплекс вопросов. Объединение не раз озвучивало эту проблематику, напомнил Роман Витязев.

Один из федеральных проектов в составе нацпроекта предполагается посвятить кадровому обеспечению АПК и рыбного хозяйства. Кадровая проблема в рыбной отрасли остается острой, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В системе Росрыболовства действует сеть учебных заведений с серьезной базой подготовки, они плотно взаимодействуют и с отраслевыми объединениями, и с рыбопромышленными компаниями. И это сотрудничество развивается. Однако, к сожалению, не все выпускники выбирают работу в море, прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Очень важна организация практики для учащихся. При этом необходимо, чтобы они практиковались не только промысловых судах, но и на научно-исследовательском флоте, спасательных судах, на транспортных рефрижераторах, считает Георгий Мартынов.

Сейчас в отрасли реализуются инвестиционные проекты. Так, предполагается строительство новых логистических комплексов с холодильной инфраструктурой — для работы на новых площадках также потребуются специалисты. Растет автоматизация труда, и это тоже нужно учитывать в образовательных программах, отметил глава АРПП.

При этом ключевой фактор для выбора места работы — это, конечно же, заработная плата. Анализ показывает, что на зарплаты приходится до 25% расходов предприятий, рассказал Владимир Галицын.

И здесь встает вопрос: как компаниям обеспечивать конкурентный рост заработной платы в условиях увеличения нагрузки на промысловый бизнес, в том числе кредитный. Это очень серьезная тема, указали в ассоциациях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews