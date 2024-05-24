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В рамках программы по продвижению минтая на российском рынке АДМ регулярно организует кулинарные мастер-классы

АДМ предлагает наращивать рыбное потребление в партнерстве с государством

Ассоциация добытчиков минтая продолжает реализацию программы по продвижению продукции российских рыбаков на внутреннем рынке. Однако только маркетинговых инструментов для кратного роста потребления недостаточно — в АДМ предлагают задействовать и иные механизмы на госуровне.

Существенной поддержкой спроса на минтай внутри страны может стать расширение программы субсидируемых перевозок и госзакупок для школьных обедов. Об этом президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак рассказал на круглом столе о развитии внутреннего рынка рыбопродукции в Совете Федерации.

Сейчас в среднестатистической рыбной корзине россиянина минтай занимает 12%, в натуральном выражении это примерно 1,3 кг в год, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения. Несмотря на то, что за десять лет доля поставок на внутренний рынок в общем объеме вылова минтая выросла вдвое — до 21%, российские рыбаки заинтересованы в дальнейшем наращивании поставок на российские прилавки, отметили в АДМ.

«Мы видим потенциал, во-первых, за счет увеличения доли регулярных потребителей рыбы. Во-вторых, за счет увеличения в этой доли потребителей минтая. В-третьих, за счет увеличения частоты покупки за счет расширения ассортимента и продуктовой эволюции, а также развития новых и расширения действующих каналов продаж. Эти задачи невозможно реализовать без системного маркетинга и работы с потребителем», — объяснил Алексей Буглак, напомнив, что в прошлом году Ассоциация запустила программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай».

За первые четыре месяца о «Дальневосточном минтае» узнало более 50 млн россиян. В этом году основная часть активностей проекта будет направлено на то, чтобы потребители не только узнали о главном промысловом ресурсе России, но и «распробовали его», добавил президент АДМ.

По его словам, в этом году «Дальневосточный минтай» будет активно участвовать в фестивалях, ярмарках, городских праздниках и деловых событиях. В частности, ассоциация выступает партнером федерального фестиваля минтая «О!Мега Вкус». Кроме того, в ближайшее время на полях Недели ритейла состоится премьера фирменного фудтрака «Дальневосточный минтай», меню для которого разработал амбассадор бренда известный шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Фудтрак будет работать весь летний сезон в разных локациях в Москве и Подмосковье.

Вместе с тем, по словам Алексея Буглака, для решения госзадачи по увеличению внутреннего потребления рыбы и повышению ее доступности для конечного потребителя важны и другие инструменты. «Для минтая субсидирование перевозки по железной дороге — действенная мера господдержки. Она показывает очень хорошие результаты. Мы предлагаем ее распространить и на другие способы доставки — Севморпуть и автотранспорт, а с учетом включения в программу субсидированных перевозок новых видов ВБР предусмотреть увеличение объемов финансирования. Еще один важный инструмент — это институциональное потребление в госсекторе. Здесь приоритет должен отдаваться именно отечественной рыбе», — отметил президент ассоциации.

Он привел пример такой практики в США (главный конкурент России на рынке минтая): в Соединенных Штатах в 2023 г. и начале 2024 г. правительство закупило у рыбаков продукции на 570 млн долларов, из которых 23% пришлось на минтаевую рыбопродукцию. Более 24 тыс. тонн филе и рыбных палочек будет направляться в первую очередь на бесплатные школьные обеды.

«Наши рыбаки и переработчики также готовы обеспечить школьников страны такой продукцией», — подчеркнул Алексей Буглак. По данным АДМ на основе анализа закупок рыбной продукции, которые производили детские дошкольные учреждения одного из регионов Дальнего Востока, в среднем на 1 ребенка от 1 до 7 лет приходилось около 500 г рыбной продукции при нормативе потребления 750 г.

Ассоциация предложила Совфеду инициировать проведение анализа фактического потребления и закупок рыбы и рыбной продукции, включая услуги по организации питания в нескольких регионах страны. Все инициативы АДМ направила в СФ 22 мая для включения в проект решения круглого стола.

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