Ритейл-индустрию угощают минтаем

Достоинства минтая представителям розницы продемонстрируют во время Недели российского ритейла в Москве. Работа с торговым направлением — важная часть программы продвижения «Дальневосточный минтай», отмечают в профильной ассоциации.

На Неделе российского ритейла в столице подадут более 1000 порций блюд из минтая, рассказали Fishnews в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая. На протяжении всех дней форума с 27 по 30 мая его участники смогут бесплатно продегустировать блюда из важнейшего промыслового ресурса страны.

«В прошлом году АДМ запустила первую в стране программу продвижения категорийного рыбного бренда «Дальневосточный минтай». Ее цель — увеличение потребления минтая в стране. Она направлена на популяризацию минтая среди потребителей, в том числе за счет расширения присутствия на полке и в ресторанном меню. В этой связи работа с представителями ритейл-индустрии — важное направление программы», — прокомментировал президент объединения Алексей Буглак.

Он отметил, что в комплексе с доступной ценой покупка минтая становится умным выбором для потребителя, а значит, расширение его ассортимента в торговых сетях и на онлайн-площадках — перспективное направление.

На Неделе российского ритейла АДМ презентует представителям ритейл-индустрии страны фудтрак «Дальневосточного минтая».

Работу фудтрака обеспечивает поставщик морепродуктов для секторов HoReCa и ритейла — компания «Сифудлайн». Меню разработал известный блогер и шеф-повар, рассказали в АДМ. В список блюд вошло четыре позиции: несколько видов сэндвичей, морской бокс с минтаем и дальневосточный фиш-энд-чипс.

На площадке Недели российского ритейла их будет готовить шеф-повар Михаил Карелин. Так фудкорт «Дальневосточного минтая» откроет летний сезон, далее он будет работать на массовых мероприятиях Москвы и Подмосковья с другими шеф-поварами.

Напомним, презентация бренда «Дальневосточный минтай» состоялась в сентябре 2023 г. в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Для потребителей маркетинговая программа бренда стартовала немного раньше с запуска корпоративного сайта и соцсетей и диджитал-кампании. Кроме того, в прошлом году в рамках проекта было проведено 40 интеграций с известными блогерами и снят мини-сериал о добыче и переработке минтая. За четыре месяца кампании о «Дальневосточном минтае» узнали почти 50 млн человек, приводит цифры АДМ. В этом году основной акцент программы сделан на интеграцию в массовые и отраслевые события как федерального, так и регионального масштаба.

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