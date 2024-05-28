Взаимодействие налажено: главы ассоциаций рассказали о работе с пограничными органами

Пограничная служба — неотъемлемый участник рассмотрения вопросов регулирования рыболовства. Конструктивно взаимодействовать с погранорганами помогают совещания в регионах и совместная рабочая группа с Росрыболовством, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

День пограничника отмечают в России 28 мая. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравляют руководство страны и регионов, бизнес-сообщество.

Работа пограничных органов напрямую связана с рыболовством. Сохранение морских биоресурсов — одно из направлений деятельности пограничников. Представители погранорганов входят в структуру многих комиссий, рабочих групп и советов по вопросам рыбной отрасли.

Выстраивать единые подходы в правоприменении, обсуждать проблемные вопросы и предупреждать их появление помогает формат совещаний в регионах. «На Камчатке сложилось конструктивное взаимодействие между рыбаками и погрануправлением. Яркое тому подтверждение — ежегодно проводимые, причем несколько раз в год, совещания по вопросу организации минтаевой, лососевой путин», — прокомментировал председатель региональной Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. В конце мая такое совещание традиционно прошло в Камчатском крае в преддверии открытия промысла лососей.

Важная составляющая — работа над правилами рыболовства. «Недавно по результатам ДВНПС мы провели рабочую группу с Росрыболовством по поводу внесения изменений в правила рыболовства. Наши коллеги из погрануправления очень активно нам помогают, в том числе формулируя свое видение возможности проведения тех или иных операций по выгрузке, по учету уловов водных биоресурсов. В этом отношении мы очень плотно с нашими коллегами взаимодействуем», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на конференции Fishnews Online.

Коммуникация с Пограничной службой позволяет оперативно решать вопросы, возникающие в ходе правоприменительной практики, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Также налажено взаимодействие с пограничными органами у марифермеров. Возникающие вопросы решаются на совместных совещаниях — это очень помогает производителям продукции, отметил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Решение о передаче охраны морских биоресурсов Федеральной пограничной службе было официально оформлено в 1997 г. На тот момент вопрос с незаконным промыслом стоял очень остро. С тех пор сформировался новый облик рыбной отрасли. «Соглашусь с коллегами, что проделана большая работа», — заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Современный рыбопромышленник — это законопослушный пользователь, который дорожит своей репутацией и решает задачи по развитию экономики страны, отметили руководители ассоциаций. В связи с этим очень важно и дальше совершенствовать контроля, держа курс на профилактику нарушений и риск-ориентированный подход.

Главы ассоциаций поздравили пограничников с праздником, отметив, что они выполняют очень важную и непростую работу.

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