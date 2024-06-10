Задать целевые показатели по рыбному потреблению призвал губернатор Камчатки

В документы стратегического планирования очень важно вернуть ориентир по потреблению рыбной продукции — с таким предложением выступил на сессии ПМЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Свое выступление на сессии «Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии» на Петербургском международном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов посвятил вопросам повышения потребления рыбной продукции. Напомним, что в прошлом году с инициативами в этой сфере губернатор выступил на совещании у президента: по итогам Владимир Путин дал поручение разработать специальную дорожную карту.

Такой план мероприятий подготовлен и находится на утверждении в правительстве, рассказал губернатор.

Сейчас необходимо переходить к целенаправленной политике стимулирования потребления рыбной продукции в стране, выразил уверенность Владимир Солодов. Снижение уровня потребления вызывает тревогу, особенно беспокоит такое сокращение среди молодежи, обратил внимание глава Камчатского края.

Среди важных составляющих для популяризации губернатор назвал передачу традиций потребления рыбы в семьях. Также он отметил роль, которую может сыграть в продвижении «рыбного меню» общепит, сообщает корреспондент Fishnews.

Подготовленная дорожная карта, по словам Владимир Солодова, задает «очень важный прецедент целенаправленной работы государства». Предполагается обеспечение спроса на российскую рыбу при государственных закупках. «Отдельно предусматривается работа с меню детских учреждений, о чем я говорил», — рассказал глава региона. Он отметил, что рыбные блюда, которые подаются в школах, должны быть привлекательны для детей. Планируется информационная работа по популяризации рыбы среди россиян, причем на долгосрочной основе, обратил внимание губернатор.

Очень важный момент — формирование корректной статистики по потреблению. Над этим, по словам Владимира Солодова, также предстоит поработать.

Губернатор выступил за то, чтобы вновь закрепить в документах стратегического планирования показатель по потреблению рыбной продукции. «Я считаю, что, исходя из значения, было бы правильно его вернуть, закрепить на уровне, рекомендованном Минздравом (28 кг на человека в год — прим. ред.), с учетом уточненной статистики и оценки реального объема потребления», — подчеркнул руководитель региона.

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