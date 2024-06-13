Рыбаки ждут запуска важных изменений

ФСБ выпустила изменения в правила пограничного режима — поправки вступят в силу с 1 октября. Это в том числе и важный для рыбаков пункт о пребывании в море в темное время суток, отметил на конференции Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Приказом от 25 мая 2024 г. № 205 Федеральная служба безопасности внесла изменения в правила пограничного режима — документ, которым должны руководствоваться в том числе рыбодобытчики.

Изменения включают важный для промысловиков пункт, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Предусматривается, что при отсутствии исправных технических средств контроля решение о пребывании маломерных судов в российской части вод в любое время суток принимает начальник пограничного органа, «исходя из технической возможности пограничного органа по контролю за пребыванием маломерных судов (средств) в российской части вод».

В основной период лососевой путины эти изменения еще действовать не будут — они вступают в силу с 1 октября 2024 г. Но в дальнейшем предприятия будут ждать возможности использовать новшество, отметил руководитель АРСО на конференции Fishnews Online. Это поможет экономить время на промысел.

Поправка, по словам Максима Козлова, актуальна не только для добытчиков лососей, но и, например, для освоения сельди.

«Вероятно, перед началом действия изменений попросим коллег из пограничных органов провести рабочую встречу и обсудить, как механизм будет работать на практике», — добавил президент ассоциации.

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