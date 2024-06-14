Новости
Директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: То, что казалось фантастикой, стало реальностью

Сегодняшний охват исследованиями российских вод является беспрецедентным по объему, рассказал директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Пять лет назад самостоятельные институты рыбной отрасли были объединены в глобальный научный центр под эгидой Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Сегодня в структуре ВНИРО — 29 филиалов в самых разных регионах страны.

«Работа по объединению институтов в составе ВНИРО была непростой. Полгода мы посвятили тому, чтобы подготовить переход на единые рельсы — общую бухгалтерию, лицензии, учет госзадания, сетку заработной платы. Было множество моментов, которые стали вызовом не только для нас, но и для Росрыболовства», - вспоминает директор института, доктор экономических наук, профессор Кирилл Колончин.

Первые же годы работы новой структуры — 2020–2021-й — показали свои результаты. «Мы унифицировали программу исследований: до этого у каждого института были свои планы, подчас программы разных институтов взаимоисключали друг друга. Реализовали создание единой Базы флота, на которой смогли объединить весь дальневосточный научно-исследовательский флот. Это позволит выйти на совсем иной уровень использования наших судов для нужд науки», - отметил директор института.

Важно, что удалось сохранить флот, капитально его отремонтировали. «Отправили судно в Антарктику (рейс НИС «Атлантида» позволил подготовить рекомендации по развитию российского промысла криля — прим. ред.).

Знаковым для системы Росрыболовства, для отрасли стал трансарктический переход научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов». Мы смогли оценить перспективы использования для рыбного хозяйства Северного морского пути, Чукотского, Карского и других морей. Укрепили наш мурманский филиал («Профессор Леванидов» был передан от Тихоокеанского Полярному филиалу ВНИРО — прим. ред.)», - отметил Кирилл Колончин в интервью для спецвыпуска журнала «Fishnews - Новости рыболовства».

С каждым годом отраслевая наука ставила перед собой все более смелые цели по научным экспедициям и их охвату. «И сегодня мы говорим о том, что Большая африканская экспедиция, которая когда-то была только идеей, в 2024 году станет реальностью. Предстоят сложнейшие исследования в водах Африканского континента. Результаты этой работы позволят и нашим рыбакам, и иностранным партнерам вывести рыболовство на новый уровень. Теперь можно смело сказать, что Россия полноценно возвращается в Мировой океан. Период стагнации точно закончился, а дальше только развитие. Все будет зависеть лишь от наших умений и усилий», - считает руководитель ВНИРО.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: мурманскросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

То, что казалось фантастикой, стало реальностью

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий СОКОЛОВ

Система организации рыболовства прошла большой путь

Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей ЯКОВЛЕВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Андрей ЯКОВЛЕВ

Работаем над открытием новых рынков и расширением доступа к промысловым запасам

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Практика принудительного лишения квот стала серьезной угрозой

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

Чек-ап для судовых систем

Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

«НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.