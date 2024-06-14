Кирилл Колончин: То, что казалось фантастикой, стало реальностью

Сегодняшний охват исследованиями российских вод является беспрецедентным по объему, рассказал директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Пять лет назад самостоятельные институты рыбной отрасли были объединены в глобальный научный центр под эгидой Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Сегодня в структуре ВНИРО — 29 филиалов в самых разных регионах страны.

«Работа по объединению институтов в составе ВНИРО была непростой. Полгода мы посвятили тому, чтобы подготовить переход на единые рельсы — общую бухгалтерию, лицензии, учет госзадания, сетку заработной платы. Было множество моментов, которые стали вызовом не только для нас, но и для Росрыболовства», - вспоминает директор института, доктор экономических наук, профессор Кирилл Колончин.

Первые же годы работы новой структуры — 2020–2021-й — показали свои результаты. «Мы унифицировали программу исследований: до этого у каждого института были свои планы, подчас программы разных институтов взаимоисключали друг друга. Реализовали создание единой Базы флота, на которой смогли объединить весь дальневосточный научно-исследовательский флот. Это позволит выйти на совсем иной уровень использования наших судов для нужд науки», - отметил директор института.

Важно, что удалось сохранить флот, капитально его отремонтировали. «Отправили судно в Антарктику (рейс НИС «Атлантида» позволил подготовить рекомендации по развитию российского промысла криля — прим. ред.).

Знаковым для системы Росрыболовства, для отрасли стал трансарктический переход научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов». Мы смогли оценить перспективы использования для рыбного хозяйства Северного морского пути, Чукотского, Карского и других морей. Укрепили наш мурманский филиал («Профессор Леванидов» был передан от Тихоокеанского Полярному филиалу ВНИРО — прим. ред.)», - отметил Кирилл Колончин в интервью для спецвыпуска журнала «Fishnews - Новости рыболовства».

С каждым годом отраслевая наука ставила перед собой все более смелые цели по научным экспедициям и их охвату. «И сегодня мы говорим о том, что Большая африканская экспедиция, которая когда-то была только идеей, в 2024 году станет реальностью. Предстоят сложнейшие исследования в водах Африканского континента. Результаты этой работы позволят и нашим рыбакам, и иностранным партнерам вывести рыболовство на новый уровень. Теперь можно смело сказать, что Россия полноценно возвращается в Мировой океан. Период стагнации точно закончился, а дальше только развитие. Все будет зависеть лишь от наших умений и усилий», - считает руководитель ВНИРО.

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