Японским и исландским китобоям утвердили квоты

Япония и Исландия определились с квотами на 2024 г. для своих последних китобойных компаний. Между тем критики этого промысла говорят об отсутствии спроса на китовое мясо.

Агентство по рыболовству Японии разрешило компании Kyodo Senpaku добыть 59 финвалов, 25 сейвалов, 150 полосатиков Брайда и 142 малых полосатика. Годом ранее японским китобоям разрешали охотиться только на три вида китовых, а о решении включить в список финвалов стало известно в мае, сообщает корреспондент Fishnews.

В Исландии министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Бьяркёй Олсен Гуннарсдотти (Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir) утвердила для компании Hvalur hf коммерческое разрешение на промысел 128 финвалов. В 2022 г. исландские китобои добыли 148 финвалов, а в минувшем году всего 24 этих кита, включая беременную самку, уточняет журнал Oceanographic.

В 2023 г. Исландия досрочно остановила промысел после доклада управления по вопросам продовольствия и ветеринарии о том, что убийство китовых занимает слишком много времени и не соответствует целям закона о защите животных. Тогда предшественница нынешнего министра Свандис Сваварсдоттир (Svandís Svavarsdóttir) заявила: если правительство и китобои не могут гарантировать соблюдение закона, то у промысла нет будущего.

Между тем критики китобойного промысла не только настаивают на этической неприемлемости и экологическом вреде охоты на крупнейших морских млекопитающих, но и заявляют о ее экономической бессмысленности. Так, японские китобои испытывают трудности со сбытом. Исландцы тоже работают себе в убыток: их продукт не популярен ни внутри страны, ни в Японии, где на холодильных складах скопилось около 2 тыс. тонн непроданного мяса финвала, отмечают защитники животных.

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