Постройку судов под инвестквоты будут контролировать по-новому
Министерство промышленности и торговли разрабатывает новый порядок контроля за строительством судов под инвестиционные квоты. Планируется, что он вступит в силу в сентябре.
Уведомление о подготовке соответствующего проекта приказа Минпромторга размещено на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Обновить документ потребовалось в связи с изменениями законодательства об инвестиционных квотах.
В сопроводительных материалах отмечено, что предыдущий порядок контроля за строительством судов под инвестквоты утратил силу.
Общественное обсуждение проекта продлится до 4 июля.
Министерство уже представило проект приказа о порядке контроля за строительством береговых предприятий под инвестиционные квоты.
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