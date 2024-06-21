Постройку судов под инвестквоты будут контролировать по-новому

Министерство промышленности и торговли разрабатывает новый порядок контроля за строительством судов под инвестиционные квоты. Планируется, что он вступит в силу в сентябре.

Уведомление о подготовке соответствующего проекта приказа Минпромторга размещено на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Обновить документ потребовалось в связи с изменениями законодательства об инвестиционных квотах.

В сопроводительных материалах отмечено, что предыдущий порядок контроля за строительством судов под инвестквоты утратил силу.

Общественное обсуждение проекта продлится до 4 июля.

Министерство уже представило проект приказа о порядке контроля за строительством береговых предприятий под инвестиционные квоты.

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