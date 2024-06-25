Президент впервые дал поручение по развитию отраслевого образования

Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о комплексном развитии образовательных организаций, которые готовят кадры для предприятий рыболовства и аквакультуры.

Развитие рыбацкого образования вошло в перечень поручений президента, сформированный по итогам апрельского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Согласно документу, правительство должно рассмотреть вопрос «о комплексном развитии образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров, включая обучение иностранных граждан, по специальностям в сферах рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) в срок до 1 августа.

Глава государства впервые дал поручение, касающееся развития отраслевого образования, сообщили Fishnews во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). На съезде руководитель ВАРПЭ и комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев обратил внимание президента на растущую потребность рыбной отрасли в кадрах.

В период до 2030 г. в рыбном хозяйстве будет создано, по разным оценкам, до 15 тыс. новых рабочих мест. Специалисты будут нужны для работы как на современных рыболовных судах, строительство которых активно ведут рыбодобывающие предприятия, так и на новых рыбоперерабатывающих заводах. Однако для их подготовки потребуется повышение уровня материально-технического обеспечения отраслевых вузов. В связи с этим Герман Зверев предложил на правительственном уровне разработать программу развития рыбохозяйственного образования.

Руководитель ВАРПЭ также отметил необходимость точечного снижения экспортных пошлин на отдельные виды рыбопродукции. Владимир Путин поддержал обе инициативы, которые затем были включены в перечень президентских поручений.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников последовательно выступает за развитие системы отраслевого образования. В частности, ВАРПЭ предложила создать Совет по профессиональной квалификации рыбохозяйственного комплекса — для обеспечения подготовки и аттестации специалистов, разработки и актуализации профстандартов и квалификационных требований. Ассоциация также неоднократно обращала внимание на необходимость привлечения рыбацкого сообщества к разработке нацпроекта «Кадры».

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