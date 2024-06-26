РСХБ рассказал о направлениях работы в рыбной отрасли в Приморье

Рыбная отрасль, в силу специфики АПК региона, остается сферой особого внимания для Приморского филиала Россельхозбанка. Директор подразделения Елена Бакуменко рассказала о направлениях кредитования.

К началу нынешнего года портфель рыбного хозяйства Приморского края составил 248 млрд рублей. Треть от этих объемов пришлась на Россельхозбанк, сообщила руководитель Приморского регионального филиала Елена Бакуменко.

«Одним из драйверов роста были дальневосточные структуры, в том числе Приморский филиал», — отметила собеседница Fishnews.

Подразделение приняло активное участие в торгах по продаже долей крабовых квот с инвестиционными обязательствами. Напомним, что такие аукционы прошли осенью 2023 г., реализовывались права на добычу в Дальневосточном бассейне.

«Наряду с крабовыми аукционами, которые обеспечили самый большой объем в кредитовании за прошлый год, мы также участвовали в финансировании текущей деятельности рыбодобывающих предприятий», — обратила внимание Елена Бакуменко.

По итогам прошедших торгов предполагается строительство не только промыслового флота, но и инфраструктурных объектов.

«У нас есть проекты, которые мы кредитуем, с обязательствами по строительству береговой инфраструктуры. Один из них защищен как приоритетный для Приморского края — это проект на полуострове Назимова», — прокомментировала директор филиала.

При этом банк также включен в решение других важных для отрасли вопросов, например кадрового обеспечения — с помощью платформы «Я в Агро» и стипендиальной программы с Дальрыбвтузом. Есть планы по дальнейшему развитию в этом направлении, сообщила Елена Бакуменко

АО «Россельхозбанк»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Реклама