К теме рыбы для отечественного потребителя вновь обратятся на форуме в Питере

Возможностям развития потребления рыбной продукции на внутреннем рынке планируется посвятить специальный круглый стол на Международном рыбопромышленном форуме и выставке в Санкт-Петербурге.

Вопросы повышения потребления рыбной продукции среди россиян вновь нашли отражение в деловой программе Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Напомним, что отраслевые мероприятия в этом году будут проходить в Северной столице с 17 по 19 сентября.

Круглый стол «Россия рыбная — увеличение потребления отечественной рыбы» запланирован на 18 сентября. Представители Минсельхоза, Росрыболовства, участники рынка и эксперты рассмотрят изменения потребительских предпочтений россиян. Также среди тем для обсуждения вопросы, связанные с организацией товаропроводящей цепи, — оптимизация торговых наценок, посреднических услуг, хранения и переработки в точках продаж, выкладки. Будет обсуждаться содействие рыбоперерабатывающим предприятиям и стимулирование переработки добытчиками, рассказали Fishnews в Рыбном союзе — круглый стол пройдет при поддержке объединения.

Кроме того, планируется рассмотреть тему рыбных фестивалей в регионах — такие площадки успешно используются для популяризации рыбы и морепродуктов внутри страны.

Напомним, что осенью прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству разработать план мероприятий по повышению потребления рыбной продукции на внутреннем рынке на период до 2030 г. При этом уже сейчас реализуется ряд программ, нацеленных на продвижение российской рыбы внутри страны, и Рыбный союз, объединяющий переработчиков и дистрибьюторов, содействует этой работе.

Круглый стол по увеличению потребления рыбопродукции проводился на Международном рыбопромышленном форуме и в прошлом году. Подробнее об обсуждениях можно прочитать по ссылке: https://fishnews.ru/news/48284.

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