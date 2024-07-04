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РК «Восток-1» активно развивает, в частности, глубоководный промысел крабов. Фото предоставлено компанией

«Развитие глубоководного промысла стало правильным курсом»: добытчики из Приморья поделились планами

Освоение глубоководных объектов, несмотря на все сложности, остается одним из самых перспективных направлений отечественного рыболовства, считают в РК «Восток-1». Пионеры работы на больших глубинах из Приморья отметили 33-летие со дня основания предприятия.

Прошлый год стал непростым для добытчиков глубоководных ресурсов: сказываются санкции, а также изменения в регулировании работы предприятий. Тем не менее РК «Восток-1» сохраняет свой коллектив и по-прежнему готов развивать глубоководный промысел: 3 июля компания отметила очередную годовщину со дня основания, рассказал Fishnews генеральный директор Александр Сайфулин.

Сегодня на предприятии трудится почти 1 тыс. человек: это и работающие на флоте, и береговые подразделения.

Российские рыбаки накопили уникальные компетенции в сфере глубоководного промысла рыб и крабов. Работать на больших глубинах помогает сотрудничество с учеными, РК «Восток-1» взаимодействует с Тихоокеанским филиалом ВНИРО (ТИНРО), а также с Российской академией наук (об этом недавно говорилось на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья).

«Глубоководный промысел — это трудное, рискованное, но перспективное направление, требующее терпения, характера, смекалки, активности и целеустремленности, трудолюбия и ответственности — в общем, всего того, что проявляет весь наш коллектив», — отметил, поздравляя коллег с праздником, Александр Сайфулин.

Конечно, сильным ударом для добытчиков глубоководных объектов стали крабовые аукционы 2019 г., когда произошло перераспределение доступа к ресурсу. К счастью, государство не стало выставлять на торги вторую половину квот по глубоководным крабам — это поможет предприятиям, давно развивающим глубоководное направление, продолжать работу, считает руководитель компании.

Он отметил, что «Восток-1» не оставляет планов добывать объекты больших глубин не только в российской экономзоне, но и за ее пределами — как только наладится международная обстановка.

«Решение специализироваться на глубоководном промысле, которое более двадцати лет назад принял наш совет директоров во главе с Валерием Харитоновичем Шегнагаевым, было сложное, неординарное, но время показывает, что оно было правильным», — заявил Александр Сайфулин.

Сохранить и развивать результаты, достигнутые российскими рыбаками в промысле на больших глубинах, — настоящая государственная задача, уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В АРПП пообещали, что продолжат работу по сохранению за предприятиями долей квот и также будут добиваться решения вопросов доступа продукции на внутренний рынок.

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