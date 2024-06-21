Академическая наука предлагает помощь рыбакам Приморья

В заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья поучаствовали специалисты Дальневосточного отделения РАН. Они представили ряд разработок — подводных аппаратов, радиобуев, технологий оперативного прогнозирования.

Президент АРПП Георгий Мартынов, открывая расширенное заседание, отметил, что на встрече собрались все три «ветви» науки. Рыбохозяйственную представлял главный специалист отдела администрации Тихоокеанского филиала ВНИРО Валерий Акулин, образовательную — ректор Дальрыбвтуза Олег Щека, академическую — специалисты из институтов ДВО РАН, сообщает корреспондент Fishnews.

Искать трещины в судах и крабов

Заведующий лабораторией интеллектуальных информационных систем для морских роботов Института проблем морских технологий Эдуард Мурсалимов рассказал, что ИПМТ уже около трех лет сотрудничает с Рыболовецким колхозом «Восток-1». В результате этого взаимодействия был определен ряд задач, которые ученые помогают решать рыбакам.

Одной из таких задач стал оперативный поиск и подсчет крабов для выбора места лова. Институт предлагает несколько типов подводных аппаратов и специально разработанное для них программное обеспечение. Программа может подсчитывать и классифицировать не только крабов, но и другие объекты, подчеркнул докладчик.

Также рыбакам нужны подводные роботы для оперативной проверки корпусов судов и винто-рулевой группы. «К сожалению, те аппараты, которые сейчас есть на рынке, не обладают нужными системами стабилизации. Это не позволяет близко рассмотреть и качественно оценить обрастание судна, различные повреждения», — заметил Эдуард Мурсалимов.

По его словам, телеуправляемый аппарат от ИПМТ обладает всеми необходимыми системами стабилизации, дешев и позволяет достаточно быстро оценить состояние подводной части судна.

Третья задача института — разработка отечественных радиобуев для импортозамещения некачественных китайских и дорогих (из-за параллельного импорта) западных.

Одной из самых сложных задач специалист назвал отпугивание косаток от улова с помощью технических средств. Проблема требует комплексного решения и ИПМТ готов над ним работать совместно с другими институтами, подчеркнул Эдуард Мурсалимов.

Совершенствовать прогнозирование

Доклад ведущего научного сотрудника лаборатории нелинейных динамических систем Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) Максима Будянского был посвящен технологии оперативного прогноза мест, благоприятных для вылова.

Лаборатория использует различную спутниковую информацию о поверхности Мирового океана, которую специалисты обрабатывают при помощи специальных алгоритмов.

«Мы решаем очень глобальную и сложную задачу: можно ли на основании численного моделирования, не выходя в океан, смоделировать, понять температурные и прочие характеристики воды в том месте, где вы планируете вести промысел», — отметил эксперт. По его словам, определенные закономерности по некоторым объектам добычи уже удалось выявить.

Отдельная ветка работы — машинное обучение. Анализируется большой объем архивных данных о местах, где велся промысел различных гидробионтов. Информация сопоставляется со спутниковыми картами, таким образом специалисты пытаются выявить статистическую корреляцию.

Максим Будянский рассказал также про изучение динамики распространения токсичных водорослей у берегов Камчатки, прогнозирование мест скоплений минтая, мониторинг переноса радиоактивной воды.

Говоря непосредственно о прогнозах по местам лова, специалист подчеркнул: вся архитектура программы уже разработана и ученые готовы ее протестировать совместно с рыбаками.

Робот «на поводке»

Заведующий лабораторий перспективных методов морских исследований ТОИ Александр Чаркин представил многофункциональный буксируемый подводный аппарат для поиска промысловых скоплений. К его преимуществам эксперт отнес меньшие габариты и стоимость по сравнению с телеуправляемыми роботами.

С помощью разработанного в институте устройства проводились исследования в Чаунской губе, также аппарат опробовали в Анадырском заливе. Там аппарат обнаружил скопления рыб и крабов.

Александр Чаркин наглядно продемонстрировал работу программного обеспечения робота — нейросеть анализировала видео с камеры и в реальном времени «вычисляла» крабов на дне.

Отрасль в русле передовых технологий

Рыбопромышленники проявили живой интерес к докладам. Георгий Мартынов отметил, что многие представленные проекты могут быть востребованы.

Он напомнил про Концепцию технологического развития до 2030 г., предусматривающую достижение технологического суверенитета через внедрение результатов отечественных исследований и разработок. Сотрудничая с наукой, рыбаки помогают создавать новое поисковое оборудование и в то же время решать стратегические задачи, подчеркнул президент ассоциации.

Кроме того, совет АРПП обсудил проблемы маркировки консервов, готовящийся механизм взимания платы за перезакрепление рыболовных участков, вопросы взаимодействия с таможенными органами, подготовку к празднованию Дня рыбака и 30-летнего юбилея ассоциации.

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