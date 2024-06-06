Воде из Терека прокладывают путь на нерестилища

Терско-Каспийский филиал Главрыбвода близок к завершению работ по расчистке Гудийской протоки реки Терек. Эти меры должны улучшить снабжение водой важных для воспроизводства рыбы акваторий Дагестана.

В Дагестане начался завершающий этап реализации проекта по расчистке Гудийской протоки Терека. Через эту протоку по Зенковскому, Ждановскому и Сиражудиновскому каналам вода поступает к Аракумским и Нижне-Терским нерестово-выростным водоемам — крупнейшим нерестилищам в республике. Они играют роль источника сохранения и пополнения видового разнообразия экосистемы Северного Каспия в границах региона.

В результате паводка на Тереке в июле 2016 г. произошло практически полное заиление каналов. Требовалось проведение масштабных и дорогостоящих мелиоративных работ.

Расчисткой каналов в течение пяти лет занимались специалисты Терско-Каспийского филиала Главрыбвода — в рамках основного и дополнительно увеличенного госзадания по рыбохозяйственной мелиорации. В сумме было удалено более 1 млн кубометров грунта. Однако заполнению водой нерестилищ препятствовало значительное заиление Гудийской протоки — подача воды из Терека практически отсутствовала.

Решение о частичной расчистке протоки было принято по итогам совещания, организованного в июне 2021 г. Росрыболовством совместно с представителями органов власти республики. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, работы проводились на участке протяженностью 11,3 км (от начала Гудийской протоки до водозаборных сооружений Зенковского, Ждановского и Сиражудиновского водопитающих каналов). Было изъято более 680 тыс. кубометров ила.

Терско-Каспийский филиал Главрыбвода приступил к завершающему этапу работ по расчистке протоки. Специалисты рассчитывают, что благодаря мелиоративным мероприятиям удастся восстановить нормативное гидрологическое состояние Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов и сохранить этот ценный воспроизводственный участок.

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