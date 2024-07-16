От рыбоводства Красноярского края хотят получать больше

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили вопросы развития аквакультуры и восстановления запасов ценных видов рыб в регионе.

Мероприятие состоялось в Красноярске в рамках рабочей поездки главы федерального агентства. Участие во встрече также приняли руководитель Енисейского теруправления Росрыболовства Виталий Молоков и директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, Илья Шестаков и Михаил Котюков обсудили необходимость разработки региональной госпрограммы по развитию аквакультуры (рыбоводства) в Красноярском крае. В регионе действуют стандартные меры поддержки рыбоводов, но для реализации потенциала этого сектора рыбного хозяйства требуются дополнительные решения, отметили в ведомстве.

«У региона есть значительный потенциал в области аквакультуры, возможности для формирования новых рыбоводных участков под разведение форели и осетровых. Это интересное направление рыбной отрасли, важное для увеличения объема внутреннего потребления рыбы. Конечно, надо всем совместно поработать, подключать науку», — подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Решено поручить Енисейскому теруправлению и краевому министерству природных ресурсов и лесного комплекса выработать предложения для стимулирования роста производства в товарной аквакультуре и обеспечения местного населения свежей рыбной продукцией.

«Рыбопромышленную отрасль в регионе необходимо развивать интенсивнее. Вместе с тем нельзя забывать о рациональном использовании рыбных запасов и их своевременном пополнении. И здесь, конечно, надо использовать потенциал сектора аквакультуры. Считаю, что выращивание товарной рыбы является перспективным направлением для развития производства рыбной продукции в регионе и насыщения рынка», — обратил внимание Михаил Котюков.

Второй важной темой встречи стал вопрос о возможности использования для развития рыбного хозяйства региона части средств, взысканных за ущерб водным биоресурсам и среде их обитания с АО «Богучанская ГЭС». В доход бюджета Кежемского района по решению суда будет перечислено 2,3 млрд рублей. Илья Шестаков и Михаил Котюков договорились дополнительно проработать этот вопрос.

Кроме того, глава Росрыболовства и губернатор обсудили работу по предотвращению и снижению негативного влияния хозяйственной деятельности предприятий на окружающую среду, мероприятия по сохранению и восстановлению ценных видов рыб, а также по развитию любительского и промышленного рыболовства.

По данным ФАР, рыбохозяйственный комплекс Красноярского края включает в себя 136 предприятий различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей. В среднем вылов региона составляет 6,5 тыс. тонн в год. В пользовании краевых аквафермеров 22 участка, основные объекты рыбоводства — форель, осетр, стерлядь. За 2023 г. выращено в совокупности около 3 тыс. тонн, из которых 2,4 тыс. тонн пришлось на форель.

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