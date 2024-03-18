Сахалинские власти рассказали о ходе проекта по развитию Корсаковского порта

Первые строительные работы по модернизации Корсаковского порта начнутся уже в этом году, сообщили в правительстве региона. С расширением возможностей гавани увязаны и проекты в рыбной отрасли.

Развитие Корсаковского района обсуждалось на встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и главы муниципального образования Александра Ивашова.

Проект модернизации порта предусматривает создание порта-убежища, реконструкцию гидротехнических сооружений, строительство объектов по переработке, хранению и отгрузке рыбной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Все проектные решения одобрены, необходимые средства выделены. И в этом году в порту начнутся строительные работы. Это кардинально изменит всю промышленную политику Корсаковского района. Порт станет главным экономическим звеном муниципального образования, которое будет обеспечивать рост во всех сопутствующих отраслях, создавать дополнительные рабочие места не только в районе, но и в целом по области, способствовать увеличению доходов бюджета», — заявил Валерий Лимаренко.

Напомним, что в Корсакове должен быть построен крупный рыбопромышленный комплекс — проект реализует ГК «Гидрострой».

Проект по модернизации порта Корсаков вошел в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации, утвержденный правительством РФ в августе.

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