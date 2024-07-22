Премьер попросил по порту Магадана детальный план

Правительство РФ будет ждать от региональных властей расписанного по датам плана развития Магаданского морского рыбного порта — об этом заявил во время посещения области премьер Михаил Мишустин.

Глава правительства Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Магаданскую область посетил морской рыбный порт. Одной из тем стала реализации проекта по очистке акватории от брошенных судов.

Премьер отметил, что правительство внимательно следило за ходом уборки судов. Всего за время реализации проекта «Генеральная уборка» из акватории убрано порядка 20 затопленных судов, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина. Из них 14 — за счет федерального бюджета. Еще 6 кораблей были утилизированы в рамках предпринимательской инициативы. Программа по очистке бухты должна быть полностью завершена до конца 2024 г.

По словам главы правительства, очистка акватории — первый шаг к развитию морского порта Магадана. Условия для продолжения такой работы созданы — необходимые объекты переданы в региональную собственность, до субъекта доведено финансирование, отметили в пресс-службе.

«Теперь ждем от вас не просто проработанного проекта, а по датам расписанного движения в сторону создания здесь морского порта», — обратился к властям региона премьер-министр. Окупаемость предложенного плана затем изучит Минвостокразвития.

Напомним, что несколько лет назад рыбный терминал Магадана был передан в ведение региона. В октябре 2023 г. власти Магаданской области представили отраслевому сообществу концепцию по созданию в бухте Нагаева центра комплексного обслуживания рыбопромыслового и транспортного флота.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews