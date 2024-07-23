«Икорные» нарушители кучно пошли в аэропорту Камчатки

С 20 по 22 июля в аэропорту «Елизово» в Петропавловске-Камчатском сотрудники Россельхознадзора выявили пять попыток провоза в багаже пассажиров немаркированной лососевой икры сверх установленного ограничения по весу.

Так, 20 и 22 июля три нарушения были допущены пассажирами авиарейсов в Новосибирск. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в общей сложности граждане пытались оформить 14,5 кг икры сверх установленного лимита. Напомним, норма составляет не более 10 кг немаркированного деликатеса на человека.

21 июля выявили два «икорных» нарушения авиапассажирами рейса в Москву. Каждый из них попытался оформить в багаже на 3 кг икры больше допустимого.

В каждом случае нарушители передали излишки икры сопровождающим, отметили в ветеринарном ведомстве.

С начала лета Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило восемь нарушений при авиаперевозках икры без маркировки, с начала года — 11 нарушений. А всего за время проведения эксперимента пресечено 30 нарушений при перевозках икры непромышленного изготовления в обход ограничения. Совокупный вес не допущенного на борт деликатеса составил 551,1 кг.

Контроль за перевозками икры авиарейсами с Камчатки проводится в рамках эксперимента по пресечению реализации браконьерской продукции. К эксперименту планирует присоединиться и Чукотка.

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