Чукотка вновь надеется подключиться к «икорному» эксперименту

Чукотский автономный округ не теряет надежды присоединиться к камчатскому эксперименту по ограничению провоза икры авиапассажирами. Повторная инициатива ЧАО, по предварительной информации, нашла поддержку на федеральном уровне.

В 2022 г. федеральный закон ограничил перевозки лососевой икры непромышленного изготовления в ручной клади и авиабагаже из Камчатского края. В следующем году дума Чукотского автономного округа предложила распространить эксперимент на ЧАО. Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму. Федеральное правительство не поддержало инициативу, сославшись на возникновение дополнительных расходов и необходимость дождаться результатов камчатского опыта, и депутаты отклонили этот документ.

Однако теперь власти Чукотки надеются, что Госдума вернется к рассмотрению законопроекта и документ будет принят. Об этом в прямом эфире радио «Пурга» рассказала председатель комитета по рыболовству департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО Алена Скрябикова, сообщает корреспондент Fishnews.

«Тема у нас острая, с браконьерством бороться надо, а это один из каналов сбыта. У нас часто наблюдают в аэропорту, как идут «кубы» бесконечные. Поэтому в этом году губернатор снова обратился уже в правительство РФ, в Совет Федерации РФ с тем, что все-таки необходимо Чукотку включить в этот эксперимент. Буквально на днях получили информацию, что да, и правительство, и Совет Федерации поддерживают инициативу Чукотки. И в ближайшее время ожидаем, что этот законопроект будет принят», — сказала Алена Скрябикова.

Она обратила внимание на положительный эффект от «икорных» ограничений в соседнем регионе.

«На Камчатке уже оценили этот эксперимент. Они отметили, что у них в пять раз меньше стал объем, который провозится именно авиатранспортом. Дополнительно они еще отметили такой эффект, что гораздо быстрее стала регистрация на рейс, потому что нет большого объема багажа», — подчеркнула глава профильного комитета.

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