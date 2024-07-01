Опыт по контролю перевозок икры распространят и на другие регионы, уверены на Камчатке

Эксперимент по контролю перевозок лососевой икры в авиабагаже, запущенный в Камчатском крае, показал свою эффективность, заявил губернатор Владимир Солодов. В 2025 г. предстоит подвести итоги пилотной программы. Такой опыт будет распространен на другие регионы, уверен глава Камчатки.

Законодательная инициатива о контроле воздушных перевозок красной икры демонстрирует свою практическую значимость. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал на парламентских слушаниях «Законодательное обеспечение опережающего социального развития Дальнего Востока и Арктики» в Госдуме, передает корреспондент Fishnews.

Напомним, что эксперимент по пресечению массового вывоза в авиабагаже лососевой икры кустарного производства был запущен на Камчатке с 1 ноября 2022 г. Правовая основа для пилотного проекта была заложена федеральным законом и направлена на борьбу с оборотом браконьерской продукции.

При реализации эксперимента опасения, что дополнительный контроль вызовет коллапс в аэропорту, не подтвердились, отметил глава региона. «Видим, что четко, прозрачно работает механизм», — заявил он.

По имеющейся информации, объем браконьерской продукции в центральных регионах страны резко сократился. Мера оказалась действенной для обеления рынка, сообщил губернатор.

В 2025 г. предстоит подвести итоги эксперимента, и такая практика будет распространена и на другие регионы Дальнего Востока, тем более что такие инициативы уже есть, заявил Владимир Солодов.

Он призвал Госдуму поддержать еще две инициативы в сфере борьбы с браконьерством. Так, край выступает за ужесточение ответственности за транспортировку незаконно добытой рыбы. Такое предложение уже поддержано Федеральной службой безопасности, рассказал глава региона. «В настоящее время ждем итоговых консультаций на площадке Минсельхоза России, чтобы определиться, в каком порядке и в какой итоговой редакции [законопроект] может быть внесен в Государственную Думу», — сказал губернатор.

Социально значимым считают в регионе вопрос утилизации незаконных уловов. На хранение и уничтожение такой рыбы тратятся значительные средства из бюджета — несколько миллионов рублей в год только по Камчатке, обратил внимание Владимир Солодов. Предлагается передавать продукцию на корм животным.

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