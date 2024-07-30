К сахалинской «Доступной рыбе» подключили современные технологии

Для того чтобы жителям Сахалинской области было проще узнать о местах продажи продукции по программе «Доступная рыба», используются сразу несколько способов информирования, в том числе интерактивная карта. Предприятия региона считают очень важной поддержку этой работы, рассказали в региональной ассоциации.

Программа по повышению доступности рыбной продукции в Сахалинской области реализуется уже несколько лет. В рамках этой работы рыба продается по ценам ниже рыночных. Особым спросом, как отмечают в региональном министерстве по рыболовству, пользуются минтай, камбала, треска и горбуша.

«Конечно, очень важно, чтобы жители Сахалина и Курил могли вовремя узнать о том, где можно приобрести продукцию по сниженным ценам. Для этого мы используем несколько способов информирования», — рассказал Fishnews министр по рыболовству Иван Радченко.

Информация о реализации публикуется на сайте областного ведомства, в специальном телеграм-канале. Уведомления о местах продажи рассылает региональное мобильное приложение «Острова.65».

Также теперь появилась возможность узнавать о местах продажи продукции по программе «Доступная рыба» с помощью географической информационной системы Сахалинской области «ГеоИС». Данные совместно с муниципальными образованиями актуализируются в ежедневном режиме, сообщили в министерстве по рыболовству.

В ведомстве считают, что программы по повышению доступности рыбной продукции, реализуемые в прибрежных регионах, вносят свой вклад в повышение доступности рыбы в стране.

Объемы продукции, продаваемой по ценам ниже рыночных, год от года растут, отметил Иван Радченко. Если в 2022 г. было реализовано 457,5 тонны, то в 2023 г. — уже более 1104 тонн. В нынешнем году планируется достичь показателя в 1500 тонн.

«К концу июля в регионе реализовано свыше 930 тонн свежей рыбы. Это уже почти в 1,9 раза больше, чем годом ранее», — сообщили в министерстве.

Организуется и бесплатная раздача рыбы. «Жителям региона на безвозмездной основе предприятия передали 3,5 тонны свежевыловленной горбуши. Всего же за 2024 год бесплатно роздано более 46 тонн свежей рыбы — тоже больше, чем в прошлом году», — отметили в ведомстве.

«Мы считаем очень важным участвовать в этой работе. Это социальный вклад рыбопромышленников в жизнь территории», — прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

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