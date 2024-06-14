К повышению потребления рыбы подходят с разных сторон

Дорожную карту, направленную на повышение потребления рыбной продукции, готовят на федеральном уровне. В эту работу встраиваются и региональные программы по повышению доступности рыбы, считает министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Разработать план мероприятий по увеличению потребления российской рыбопродукции на внутреннем рынке в прошлом году поручил президент Владимир Путин. В июне этого года в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что принятие дорожной карты ожидается до конца месяца. В ведомстве отметили, что работа над планом велась совместно с регионами.

На увеличение потребления рыбной продукции, безусловно, нацелены и программы по повышению доступности рыбы, которые реализуются в прибрежных субъектах Федерации, отмечает министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. В островном регионе также организованы такие поставки: программа «Доступная рыба» работает уже несколько лет и находится под контролем губернатора Валерия Лимаренко. Поставки настроены таким образом, чтобы цена для потребителей была ниже рыночной, рассказал Fishnews глава ведомства.

«С каждым годом объемы реализации продукции по программе «Доступная рыба» растут. Наиболее востребованы среди жителей нашей области минтай, камбала, треска и горбуша», — обрисовал ситуацию министр.

Добывающие предприятия активно участвуют в программе, причем не только обеспечивают продажу рыбы по сниженным ценам, но и организуют бесплатную раздачу продукции, отметил Иван Радченко.

«На наш взгляд, такие программы вносят свой вклад в повышение потребления рыбы и их важно продолжать», — подчеркнул руководитель министерства.

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