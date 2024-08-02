В ЕС обсуждают новые санкции для российской рыбы

Европейская комиссия рассматривает вопрос о введении очередных ограничений на импорт рыбопродукции из России в рамках нового пакета санкций, пишет немецкая пресса. Зарубежные политические обозреватели ожидают, что открытые дискуссии начнутся после летних отпусков.

По информации журналистов, речь идет о запрете на импорт охлажденной рыбы (Frischfisch). На введении такой меры настаивает Прибалтика, в особенности Литва.

Впрочем, другие СМИ указывают: в Евросоюз охлажденная рыба из России не попадает, а основными объектами экспорта являются замороженная треска, пикша и минтай, которые ввозятся как напрямую, так и после переработки в Китае.

Главным рынком для российской рыбы в ЕС является Германия, куда поступает филе минтая. Поэтому иностранные отраслевые специалисты предположили, что речь может идти скорее о запрете на импорт необработанного сырья, чем «охлажденки».

Также зарубежная пресса напоминает: лидеры «Большой семерки» (G7) в июне в совместном заявлении выразили обеспокоенность по поводу «экологически неустойчивой и недобросовестной торговой практики России в отношении рыбы и морепродуктов».

Как сообщает корреспондент Fishnews, Соединенные Штаты в конце прошлого года расширили санкции в отношении российской рыбы. Запрещен ввоз продукции из трески, минтая и лосося РФ, в том числе переработанных в третьих странах.

А Евросоюз вывел Россию из системы автономных тарифных квот (ATQs), позволяющей импортировать рыбное сырье с нулевой пошлиной.

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