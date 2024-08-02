Жителям Бурятии напомнили про ограничения по омулю

С середины августа все районы Республики Бурятия охватит операция «Путина». В связи с этим полицейские напомнили населению об ограничениях, действующих в нерестовый период.

В этом году мероприятия по охране байкальского омуля в Кабанском районе проходят с 25 июля по 15 ноября, в остальных районах республики они продлятся с 15 августа по 15 ноября, рассказали Fishnews в пресс-службе бурятского МВД.

При вылове одного байкальского омуля в нерестовый период размер причиненного ущерба составляет 7 280 рублей.

Напомним, что с 2023 г. летний любительский лов омуля был разрешен при условии соблюдения ограничений.

По итогам осеннего нерестового периода бурятские полицейские выявили 51 нарушение, возбудили 24 уголовных дела и составили 27 административных протоколов. Из незаконного оборота было изъято почти 2,6 тонны рыбы, 16 кг икры, 27 сетей и 12 других орудий лова, 11 лодок.

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