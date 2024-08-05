Власти Камчатки обсудили пути сотрудничества с провинцией Хэйлунцзян

Камчатский край намерен развивать сотрудничество с китайской провинцией Хэйлунцзян. Перспективы взаимодействия обсуждались на встрече губернатора Владимира Солодова с вице-губернатором региона Юй Цзяном.

Главной целью рабочей встречи между руководством Камчатского края и провинции Хэйлунцзян стало дальнейшее укрепление деловых взаимоотношений между стратегическими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Среди затронутых вопросов были использование логистических возможностей Северного морского пути, а также перспективы сотрудничества в рыбном хозяйстве, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«Камчатский край, как регион Российской Федерации, расположен в некотором отдалении от основных центров промышленности страны. Одновременно с этим такие условия являются для нас преимуществом. Камчатка — это природная жемчужина России. Именно на экологической повестке строится развитие региона и все вытекающие из этого направления сотрудничества, которые мы хотим вам предложить», — сказал губернатор Владимир Солодов.

Также глава региона добавил, что активное сотрудничество с китайскими партнерами является безусловным приоритетом в развитии международных отношений.

Отметим, что сотрудничество в рыбной промышленности с провинцией Хэйлунцзян ранее обсуждали также представители власти и бизнес-кругов Хабаровского края и Приморья.

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