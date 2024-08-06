Для ответа на вопросы по рыболовным участкам предлагают сохранить межведомственное взаимодействие

Пользователям рыболовных участков предстоит работать в условиях обновленного федерального законодательства. И здесь было бы целесообразно продолжить встречи с участием федеральных регуляторов для оперативного получения разъяснений, считает министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Вопрос рыболовных участков очень важен для Сахалинской области: на сегодняшний день в регионе распределено 522 РЛУ. Все — для добычи анадромных видов рыб. Для промышленного лова отведено 503 участка, 16 — для организации любительского рыболовства и 3 — для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, сообщает корреспондент Fishnews.

На РЛУ добываются не только тихоокеанские лососи, но и другие объекты, например корюшка.

Понятно, что вопрос порядка и условий заключения договоров на участки — экономически и социально значимый. Это не только промышленное, но и любительское, традиционное рыболовство, отмечает министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

В прошлом году был принят федеральный закон (от 24 июля 2023 г. № 384), определяющий принципы перезаключения договоров на рыболовные участки и обязательства, которые должны будут принять на себя пользователи. Сейчас правительство РФ уже выпустило практически все подзаконные акты — о возможных обязательствах по участию в социально-экономическом развитии региона, о производственном контроле и т.д.

Это все изменения законодательства, и очень важно, чтобы федеральные органы власти совместно с регионами проводили мероприятия, на которых можно было бы оперативно получать разъяснения по всем вопросам работы в новых условиях, считает Иван Радченко.

При подготовке закона о рыболовных участках на федеральном уровне действовала специальная межведомственная рабочая группа. По мнению министра, возможно, было целесообразно продолжать работу в таком формате.

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