Подходам к плате за рыболовные участки дали шанс на пересмотр

Вернуться к вопросу о порядке взимания платы за перезаключение договоров на рыболовные участки считают важным в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Парламентарии откликнулись на тревогу отраслевого сообщества по поводу утвержденных правительством подходов к плате за перезакрепление рыболовных участков.

«Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что это очень чувствительный для рыбодобывающих регионов вопрос. Сенаторы обратили внимание на высокую кредитную нагрузку на предприятия и на то, что важно не допустить банкротств в отрасли. Руководство Государственной Думы также поддержало предложение вернуться к постановлению о плате с участием прибрежных регионов. И для нас, для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока это очень важно», — отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Щадящие условия перезакрепления рыболовных участков на новый срок могут в долгосрочной перспективе обеспечить основу для развития отрасли и прибрежных территорий, уверены в объединении.

Напомним, что в состав совета входят руководители отраслевых ассоциаций Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского края и Приморья.

Вышедшее в июле постановление правительства предусматривает внесение платежа за перезакрепление участка без торгов в срок не более двух лет, причем 70% суммы должно выплачиваться в год заключения договора.

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