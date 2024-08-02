Валентина Матвиенко поручила вернуться к вопросу о плате за лососевые участки

В Совете Федерации считают необходимым вернуться к вопросу о плате за перезакрепление участков для лососевого промысла. О важности подходов, позволяющих избежать банкротства компаний, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Вопрос об участках для добычи лососей поднял на заседании верхней палаты парламента 2 августа сенатор от Магаданской области Анатолий Широков, сообщает корреспондент Fishnews. Формула и принципы взимания платы за перезакрепление участков, утвержденные правительством, по мнению парламентария, фактически ставят крест на ключевых положениях закона, принятого года назад. Изменения законодательства, напомним, предусматривают возможность перезаключения договора на участок без торгов.

Расчеты показывают, что ежегодное обслуживание кредитов, которые возьмет бизнес для сохранения участков, будет требовать больше денег, чем возможная годовая прибыль, заявил Анатолий Широков.

«Учитывая рост процентной ставки, мы вновь будем продолжать «кормить» банки, ослабляя реальный сектор», — предостерег сенатор.

Он напомнил, что депутаты и члены СФ предложили законопроект о рассрочке платежа за участок на три года. Парламентарий попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко поручить подготовить обращение в правительство с просьбой внести изменения в постановление и поддержать законопроект.

Вопрос очень чувствительный для рыбодобывающих регионов, подчеркнула Валентина Матвиенко. Она отметила, что губернаторы не раз обращались по поводу необходимости разумных решений.

«Была договоренность, что рассрочка будет на три года, она будет равномерная, и поэтому я поддерживаю. Андрей Владимирович [Яцкин — первый зампред Совета Федерации] координирует эту работу. Давайте вместе с депутатами Государственной Думы от рыболовецких регионов еще раз проработаем с правительством, с Минсельхозом и попытаемся добиться того, чтобы условия были приемлемые и чтобы это не привело к банкротству компаний», — обозначила задачу председатель СФ.

В конце июля руководство Госдумы также поддержало предложение проанализировать постановление о плате за рыболовные участки с участием Камчатки и других прибрежных регионов, а также представителей профильных федеральных ведомств — с такой инициативой обратилась вице-спикер ГД Ирина Яровая.

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