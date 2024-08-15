Координационный совет высказал позицию по рыболовным участкам

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину позицию по плате за перезакрепление рыболовных участков.

Напомним, что комитет по аграрным вопросам по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина организовал анализ правил определения размера и взимания платы за заключение договора пользования рыболовным участком. Такой порядок утвержден постановлением правительства от 13 июля 2024 г. № 959.

В письме руководителю комитета Координационный совет отметил, что при нынешней формуле сумма платы только для рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока составит порядка 200 млрд рублей — а это, по предварительным оценкам, соответствует прибыли крупных компаний более чем за 10 лет, для средних и малых компаний этот период будет еще больше. С учетом необходимости привлечения кредитных средств затраты окажутся выше минимум на 50%. И это еще без учета финансовой нагрузки, которая дополнительно появится после индексации с 2025 г. ставки сбора за пользование водными биоресурсами на коэффициент-дефлятор.

В объединении обратили внимание, что при расчете платы, согласно постановлению, предполагается использовать показатели вылова, когда добыча тихоокеанских лососей находилась на высоком уровне, однако научные данные говорят о том, что в перспективе по естественным причинам уловы пойдут на спад.

Авторы обращения также указали на ухудшающиеся финансово-экономические показатели отрасли, в том числе снижение прибыли, значительные санкционные ограничения.

За последние годы предприятия вложили сотни миллиардов рублей в строительство и модернизацию перерабатывающих заводов и береговой инфраструктуры и уже сейчас имеют серьезные кредитные обязательства. В таких условиях платежи окажутся неподъемными и компании будут под угрозой разорения, заявили в Координационном совете.

Объединение попросило главу комитета Владимира Кашина поддержать рыбохозяйственные организации.

Вернуться к вопросу платы за рыболовные участки также поручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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