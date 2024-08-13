Чтобы нагрузка была посильной: Координационный совет предлагает пересмотреть подходы к плате за рыболовные участки

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока готовит позицию по расчету платы за перезаключение договоров на рыболовные участки.

Вопрос: что же будет с работой дальше, волнует сейчас предприятия не меньше, чем повседневные заботы лососевой путины. По проблеме перезакрепления рыболовных участков с Камчатского края в федеральные органы власти ушло более 1,5 тыс. писем, рассказал на конференции Fishnews Online председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Обращения направляют руководители компаний, коллективы береговых предприятий, бригадиры прибрежного лова, экипажи судов.

В июле правительство РФ выпустило постановление о правилах расчета платы за перезакрепление рыболовных участков на новый срок. Предполагалось, что процедура перезаключения договора на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов — поможет сохранить уже работающие предприятия. Однако плата за участки для промысла анадромных рыб будет рассчитываться с удваивающим коэффициентом, причем 70% суммы должно быть внесено не позже года со дня заключения договора.

Предприятиям придется обращаться за кредитными средствами, а с учетом ключевой ставки (даже если не принимать во внимание рост расходов по разным статьям и нестабильность на рынках) нагрузка окажется непосильной, говорят в Координационном совете.

«Как отметил в разговоре руководитель одной из камчатских компаний, у него будет возможность заплатить в лучшем случае за один из закрепленных участков, в результате ему придется сокращать уже работающее производство, уменьшать количество производственных линий, сокращать большую часть работников», — рассказал Владимир Галицын.

Он напомнил о расчетах НИФИ Минфина, даже без использования удваивающего коэффициента на Камчатке создаются риски банкротства для 59 предприятий.

При непосильной плате за участки рыбная промышленность пострадает, а бюджет не получит ожидаемых доходов, обращают внимание в отраслевом сообществе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержали необходимость возвращения к вопросу о плате за рыболовные участки. Комитет Госдумы по аграрным вопросам запросил у Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока позицию по предлагаемому порядку определения размера платы и порядку ее взимания. Также комитет попросил представить мнение о прогнозируемых социальных и экономических последствиях для рыбной отрасли в результате реализации постановления правительства.

Участники Координационного совета сформировали предложения по подходу к расчету и взиманию платы. «Мы подготовим их в письменном виде и направим в комитет Государственной Думы», — сообщили в объединении.

В составе Координационного совета работают руководители ассоциаций Камчатского, Хабаровского краев, Сахалинской области, Приморья.

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