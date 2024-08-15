Власти ЕС официально прокомментировали тему новых ограничений поставок российской рыбы

Официальный представитель Еврокомиссии сделал специальное заявление по ряду ключевых вопросов, связанных с будущим статусом российских морепродуктов на рынке ЕС, передают зарубежные СМИ.

Заявление сделано на фоне разговоров о возможности новых санкций в отношении российской рыбы, вызвавших беспокойство европейских импортеров, сообщает корреспондент Fishnews. По данным иностранных СМИ, заявлено следующее:

Во-первых, по-прежнему законным остается импорт морепродуктов российского происхождения за исключением внесенных в пакет санкций ракообразных, икры и ее заменителей.

Во-вторых, введение любых санкций в будущем, включая возможный запрет на импорт продукции из водных биоресурсов, будет решаться на заседании Совета ЕС и потребует единогласного одобрения всеми странами - членами союза. При этом сроки и другие характеристики таких мер все еще находятся на стадии обсуждения.

В-третьих, в ЕС уже приняты меры, которые позволяют гарантировать, что российская рыба, поступающая через Норвегию и Фарерские острова, будет рассматриваться именно как рыба российского происхождения и подвергаться соответствующим ограничениям. Таким образом, льготными тарифами облагается только та рыба, которая подпадает под двусторонние соглашения, заключенные между этими странами и ЕС.

В-четвертых, в настоящий момент не существует ограничений на поставку рыбной муки или рыбьего жира из ЕС в Россию, более того, сейчас санкционная политика ЕС не касается деятельности третьих стран по переработке продуктов питания — таких как датские компании на Фарерах.

В-пятых, Германия и другие страны ЕС, которые сильно зависят от импорта российской рыбы, такой как минтай, продолжат действовать в соответствии с нынешним законодательском. В то же время ведется постоянная оценка возможных мер по увеличению импортных пошлин или других компенсационных механизмов, таких как увеличение квот для национальных флотов, хотя эта тема отдельно не комментируется.

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