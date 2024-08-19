Арбитраж оставил субсидию за рыбаками

Минпромторг попытался через суд вернуть часть субсидии, выданной камчатской компании за постройку малотоннажного судна. Основанием для претензий стал факт временного отчуждения 5% права собственности на судно уже после завершения его строительства.

В 2020 г. компания заключила с судоверфью договор на строительство малых рыболовных сейнеров проекта 1338 (МРС-150L) по цене 95,8 млн рублей за судно, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы арбитражного разбирательства. При этом компания воспользовалась федеральной субсидией на возмещение части затрат на строительство рыбопромысловых судов (в рамках постановления правительства от 27 декабря 2019 г. № 1917) в размере 27,3 млн рублей на судно.

В 2021 г. МРС, ставший предметом судебных разбирательств, был достроен и передан заказчику. Позднее Минпромторгу (администратору субсидирования) стало известно о нарушении условия предоставления господдержки — нахождения судна в собственности получателя не менее пяти лет с даты ввода его в эксплуатацию. В частности, в 2022 г. компания продала 5% доли в праве собственности иному хозяйствующему субъекту.

Министерство потребовал вернуть часть субсидии в размере 19,7 млн рублей. Однако к моменту направления претензии компания уже выкупила отчужденную долю права собственности обратно. Тем не менее Минпромторг обратился в арбитраж.

В суде представитель ответчика пояснил, что временное вынужденное отчуждение 5% доли на судно не влияло и не могло повлиять на достижение результатов предоставления субсидии, не отразилось на функциональных качествах сейнера и не изменило российскую принадлежность. Это отчуждение позволило сохранить устойчивость производственного процесса в сложный период и обеспечить эффективное достижение результатов участия компании в госпрограмме, отметил он.

Арбитраж не усмотрел признаков недобросовестности в действиях рыбопромысловой компании. В своем решении суд обратил внимание, что стороны не оспаривали целевое использование субсидии и достижение общественно полезного результата.

«Требование о возврате фактически освоенной субсидии при отсутствии доказательств недобросовестного поведения ответчика и самостоятельном устранении ответчиком допущенных нарушений не отвечает принципу эффективности и результативности использования бюджетных средств, а также целям в рамках реализации государственной программы», — подчеркнул суд и отказал в удовлетворении иска Минпромторгу.

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