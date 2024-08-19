На Белом море в разгаре сезон заготовки водорослей

К 1 августа рыбодобывающие предприятия Республики Карелия собрали 840 тонн водорослей. Из них 717 тонн приходится на фукус и 123 тонны — на ламинарию.

Общий объем добытых водорослей увеличился в 1,5 раза по сравнению с показателем на отчетную дату 2023 г., рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства.

Большая часть урожая идет на производство органических удобрений для сельского хозяйства. А в 2025 г. из водорослей Белого моря планируется начать выпуск детского питания и пищевых добавок.

Всего за январь-июль карельские компании добыли 73,5 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе 71,7 тыс. тонн в Баренцевом море и Атлантическом океане и по 0,9 тыс. тонн в Белом море и на пресноводных водоемах региона.

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