Динамику импорта из Ирана проанализировал Рыбный союз

Доля Ирана в российском рыбном импорте за 2023 г. составила 2% в весе и деньгах, а доля России в иранском рыбном экспорте — 7% в весе и 11% в деньгах. При этом наша страна — мировой лидер по поставкам иранских креветок (40% в весе и деньгах).

Российский импорт рыбы и морепродуктов из Ирана в 2023 г. остался на уровне предыдущего года в весе — 16 тыс. тонн. В стоимостном выражении ввоз снизился на 4%, составив 52 млн долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза, опираясь на данные Европейской службы мониторинга рынка рыболовства и аквакультуры (EUMOFA).

В структуре поставок 90% в весе, 80% в деньгах занимают мороженые креветки. Затем — 5% в весе и 6% в деньгах — охлажденная форель, 4% в весе и деньгах — мороженая форель. Оставшийся объем — это тунцы, прочие морские виды рыб и осетровая икра, говорится в сообщении Рыбного союза.

В 2023 г. импорт креветок остался на уровне 2022 г. — 14 тыс. тонн. При этом поставки снизились в стоимостном выражении на 7% — до 41 млн долларов.

«Данные за январь-апрель 2024 года показывают бурный рост поставок к аналогичному периоду прошлого года: на 40% в весе, до 6 тыс. тонн, и на 25% в деньгах — до 20 млн долларов», — отметили аналитики.

Импорт иранской охлажденной форели в 2023 г. составил 0,8 тонны, в три раза превысив уровень 2022 г. В деньгах поставки также выросли втрое — до 3 млн долларов.

Мороженой форели из Ирана в Россию привезли в прошлом году на 20% меньше в весе и деньгах, чем в 2022 г.: 0,6 тыс. тонн на 2 млн долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Рыбный союз регулярно публикует информацию о показателях российского экспорта и импорта рыбы и морепродуктов в разрезе разных стран.

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