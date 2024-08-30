Экспортерам напомнили о новых возможностях оформления сертификатов

С началом сентября запускается пилотный проект по электронному оформлению сертификатов происхождения для поставок в Китай продукции из водных биоресурсов.

Напоминание об использовании новой системы опубликовало Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства. В пилотном проекте будут участвовать и другие ТУ, рассказали ранее в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Подтверждение легальности продукции из водных биоресурсов, идущей в Китай, специальным сертификатов предусмотрено соглашением, которое заключено между Россией и КНР в 2012 г. Российская и китайская стороны проработали вопрос перехода на электронную систему получения сертификатов происхождения.

Уход от бумажного документооборота должен помочь в оптимизации процессов, заявили ранее в отраслевых объединениях — Ассоциации добытчиков минтая и Ассоциации добытчиков краба.

Fishnews также подготовил подборку об изменениях законодательства, которые с 1 сентября вступают в силу в рыбной отрасли.

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